بطلة سابع جار تنشر صور عقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة فدوى عابد بطلة مسلسل "سابع جار"، صورًا من عقد قرانها الذي احتفلت به في الـ5 من أكتوبر الماضي، عبر حسابها بـ"إنستجرام". وعُقد قران "فدوى" على شاب من خارج الوسط الفني، بمسجد محمد علي بالقاهرة.

وظهرت "فدوى" في الصور بإطلالة بسيطة بـ"جامبسوت" أبيض، واعتمدت على ميكاج هادئ وناعم، ونالت إطلالتها إعجاب الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

فدوى عابد، إحدى بطلات مسلسل "سابع جار"، وجسدت شخصية الدكتورة "دعاء"، ونالت بهذا الدور شعبية كبيرة، وشارك في المسلسل مجموعة من الوجوه الشابة، ومن بينهم سارة عبد الرحمن، ونيرمين طلعت، وهديل حسن، وأحمد الأزعر، وأحمد داش، بجانب دلال عبد العزيز، وشيرين، وإخراج هبة يسري وأيتن أمين ونادين خان، وتأليف هبة يسري.