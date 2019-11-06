نجوى كرم تنشر صور استقبالها في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من استقبالها عقب وصولها أراضي المملكة العربية السعودية، لإحياء حفل غنائي منذ أيام بالعاصمة السعودية الرياض.

وظهرت "نجوى" في الصور بعباءة خضراء، وبجوارها "تورتة" كبيرة وُضعت عليها صورتها، وعلقت: "من استقبال الفانز السعودي في الرياض".

يذكر أن نجوى كرم شاركت في حفل بعنوان "ليالي بيروت" ضمن فعاليات موسم الرياض، التي تنظمه الهيئة العامة للترفية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وشارك معها عدد من نجوم لبنان، وهم عاصي الحلاني، ديانا حداد، ملحم زين.