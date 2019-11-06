وفاة مدرب الأسود محمد الحلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، مدرب الأسود الشهير محمد الحلو، بعد صراع مع المرض.

وأكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لمصراوي أن العزاء يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

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وكان "الحلو" قد تعرض لتدهور حاد في حالته الصحية، أدى لدخوله منذ ثلاثة أيام العناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي.

ويعد محمد الحلو، كبير العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي، وله عدد من الأبناء يعملون بمهنة ترويض الأسود.

المدرب الراحل هو والد المدربة لوبا والمدربة أوسا الحلو، وجده هو محمد علي الحلو الذي أسس سيرك "الحلو" عام 1889.