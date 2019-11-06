عزيز الشافعي يعرب عن حبه للزمالك بهذه الكلمات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعرب الفنان عزيز الشافعي، عن حبه لنادي الزمالك بكلمات "نشيد الزمالك"، نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.
وعلق: "جنب منك هتلاقينا، قبل حتى ما تنادينا، إنت بالنسبة لينا، مش مجرد نادينا، الملكي".
"الشافعي" المعروف عنه أنه من أبرز مشجعي نادي الزمالك في الوسط الفني، وقام بتلحين وغناء عدد من الأغاني للنادي منها "في التالتة يمين".
يذكر أن آخر أعمال الفنان عزيز الشافعي، أغنية "الحلوة"، من تأليفه وألحانه، غناها المطرب الشاب موسى.
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