فهيم ينشر صور لفريق عمل "الملك لير" في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: شارك الفنان محمد فهيم جمهوره بمجموعة صور من المؤتمر الصحفي الذي أقيم لفريق عمل مسرحية الملك لير الذي يشارك بطولتها النجم الكبير يحيي الفخراني. وظهر بالصور عدد من نجوم العرض من بينهم رانيا فريد شوقي ومجدي كامل والمخرج مجدي الهواري. " الملك لير" يشارك ضمن موسم الرياض الفني الذي يقام بالرياض ويتضمن عدد من الفاعليات الفنية. يذكر أن فهيم قدم عدد من الأعمال الفنية الهامة في مشواره الفني من بينها دور سيد قطب بمسلسل الجماعة.

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