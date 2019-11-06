تراند اليوم : "تظهر ملابسها الداخلية".."قمر" في إطلالة جريئة:"ليس على المكيودة حرج"

أحدثت الفنانة اللبنانية "قمر"، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها جلسة تصوير "جريئة وصارخة" عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت "قمر" بملابس شبه عارية وممزقة تظهر ملابسها الداخلية حاملة قبعة البحار بيدها، واعتمدت في إطلالتها على مكياج صاخب.

وعلقت على الصورة الأولى قائلة :" أنا سيدة نفسي أنا عجوز في عقلي،طفلة بروحي،رجل بمواقفي،من استهان بقدرة صبري،فقد استهزء بنفسه،لأني ملكة".

وكتبت على صورة اخرى :" لا تحكي معي بوقاحة بحجة الصراحة، منشان ما إمسح فيك الأرض بحجة النظافة".

بينما علقت على الصورة الثالثة قائلة ": ليس على المكيودة حرج".