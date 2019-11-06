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تراند اليوم : فيديو| زوج الممثلة "ياسمين رئيس" يكشف حقيقة طلاقهما...

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عقب تداول أنباء عن انفصاله عن زوجته الممثلة المصرية "ياسمين رئيس"، ظهر المخرج هادي الباجوري لينفي شائعة طلاقهما التي ترددت بقوة خلال الفترة الماضية.

وكانت أنباء تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن انفصال الباجوري ورئيس، خاصة بعد أن نشرت الأخيرة تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" يتحدث عن انفصال الأزواج.

غير أنه نفى ذلك، وقال في تصريحات تليفزيونية: "كل ما تردد غير صحيح وعار تمامًا من الصحة، وكل ما حدث أن ياسمين نشرت تعليقًا عبر تتحدث فيه عن انفصال الأزواج بشكل عام، ولا تقصد أي شيء من ورائه، ولكن تم نشر الخبر على أنه طلاق ياسمين رئيس وهادي الباجوري".  

وأضاف: "ليس هناك خلافات كما تردد، وأتمنى أن يتحرى الجميع الدقة قبل كتابة أية معلومة".


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