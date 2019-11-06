تراند اليوم : اعترافات جنسية صادمة.. فنان مسيحي يكشف عن علاقة مع فنانة مصرية مسلمة...

أثار الفنان اللبناني نيكولا معوض، موجة جدل بتصريحاته عن ممارسته الجنس بدون زواج قبل ان يصل لعشرين عامًا، مشيرًا خلال مقابلة تلفزيونية إنه مارس الجنس بدون زواج وكان عمره لا يتعدى العشرين عاماً في لبنان، كما أنه عاش قصص حب كثيرة مع فنانات لبنانيات.

وأضاف رغم أنه مسيحي الديانه إلا أنه عاش قصة حب مع فنانة مصرية مسلمة، وكان يعلم بفشلها منذ البداية، وأنها خطأ من البداية لأنها ستصل لطريق مسدود، ولكنه أكمل بها لكي يعيش التجربة، مشيراً إلى أن صاحبة القصة فنانة ولكنها لا تظهر أمام الكاميرا.

وأكد نيكولا معوض أن فشل علاقته العاطفية بالممثلة ريتا حايك، يرجع إلى تشابههما في كل شيء، قائلًا: "تعرفنا على بعض في أحد الأعمال الدرامية، وما كانش ينفع نتجوز، لأن لازم يكون فيه اختلاف ما بينا عشان نقدر نكمل بعض، إحنا دلوقتي إخوات".

وكشف أنه يتعاطى مخدر الحشيش، ولكن ليس بصفة مستمرة، موضحاً أن المخدرات أنواع.

ولفت نيكولا معوض إلى أنه بطبيعته "بيتوتي"، لا يحبّ الخروج والسهر وبسبب ذلك، فإنّ أغلب علاقاته العاطفية كانت من الوسط الفني وتحديداً مع الممثلات، وقال: "أنا يمكن يعدي علي ثلاثة أيام وأنا قاعد في البيت"، مضيفاً: "أغلب علاقاتي كانت مع ممثلات من العمل"، لافتاً إلى أنه تطور كثيراً في الحياة بعدما كان يشعر بعدم الأمان في شخصيته، وكان بحاجة إلى أحد بجانبه بعدما كانت فترة علاقاته العاطفية لا تتعدى الثلاثة أسابيع كحد أقصى، وأضاف: "في العام 2012 كانت أكثر فترة عشت فيها من دون حب وعلاقات عاطفية وتحديداً في دبي".

وقال إنه يحب الموت لأنه سيجمعه بأحبائه مثل والديه اللذين توفيا بمرض السرطان، وأنه لا يذكر كلمة "الله يرحمهم"، لأنه مؤمن بأن الله رحمهما وليسا بحاجة لأن نقول ذلك.

وأضاف نيكولا معوض أنه لا يخشى من الموت لكن لا يتمناه، لأنه على إيمان بأنه سيقابل والديه من جديد، وأنه يبكي كثيراً عندما يتذكرهما من خلال أغنية أو فيلم معين، وحتى عندما يتلقى خبراً مفرحاً، "أبكي رغبة مني بمشاركتهما به".

