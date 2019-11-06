“اتلمي وحشمي نفسك لأقطعلك لسانك .. بالفيديو: “شيماء سبت” تهاجم شخصية مجهولة بسبب بحرينية

أظهر مقطع فيديو متداول يرصد فيه الفنانة البحرينية شيماء سبت، تهاجم من خلاله شخصية مجهولة لم تفصحْ عن هويتها. ورصد الفيديو شيماء سبت وهي توجه إليها ألفاظًا جارحة، دفاعًا عن “بنت بلدها” بعدما أساءت تلك الشخصية المجهولة لها. وقالت “سبت”: ”بخصوص الغريبة اللي اتكلمت عن بنت البحرين وقالت الله يقطع راسها.. لأن بنت بحرينية في بلدها تشتكي من ضائقة مالية وتعاني من ديون .. فهي طالبت أهل بلدها وحكومتها اللي هي تنتمي لها وولدت فيها.

وأضافت: إحنا في البحرين كلنا سواسية سواء الغريب أو الضيف أو المجنس كلنا سواسوية .. لكن بنت غريبة تتعدى على أهل البلد الأصليين .. لا “. وتابعت ” سبت ” في مقطع فيديو آخر: ” إذا ما حصلتي أحد يسكتك ويعرفك حدودك وين في بلدي البحرين وبلد تلك البنت البحرينية اللي تشتكي وما تلاقي أحد يصرف عليها .. هذه بتعبها وشغلها لكن هي بنت البلد .. لكن إنتي من .. إنتي جيتي وضيفناك في ديارنا .. حشمي نفسك أحسنلك .. اتلمي وحشمي نفسك لأقطعلك لسانك“.