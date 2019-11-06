الإثنين.. حفل غنائي لـ"بهججة" في روم أرت سبيس

يلتقي فريق "بهججة"، بجمهوره من خلال حفل غنائي على خشبة مسرح روم أرت سبيس بالتجمع الخامس، وذلك مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 11 نوفمبر ، في تمام التاسعة مساءً.

ومن المقرر أن تقدم "بهججة" خلال الحفل باقة من أشهر

أغانيها، منها " ألفين تلاتة وستين، طنط دوسة، ممنوع الاكتئاب، أنا في طريقي للسعادة، ماي بيبي كيلد مي"، بالإضافة إلي أغنية جديدة، و العديد من المفاجآت الأخري.

جدير بالذكر أن "بهججة"، هي فرقة غنائية موسيقية تقدّم أغان الضحك والبهجة ومونولوجات كوميدية عصرية، كما تسعى الفرقة التي أسسها الملحن والمنتج الموسيقي أيمن حلمي في سبتمبر 2015، لإحياء فن المونولوج الفكاهي، وتطويره، وتقدّم أغانيها من خلال الأصوات النسائية التي تضم خمس فتيات من بينهن الفنانة أسماء أبو اليزيد.