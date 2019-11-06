اعتذرت الفنانة نوال الكويتية عن إحياء فقرتها الغنائية بحفل ليلة سهم الذي أقيم مساء الثلاثاء، لتعرضها لوعكة صحية مفاجأة منعتها من المشاركة، إلا أن ذلك لم يمنعها عن متابعة الحفل وتوجيه الشكر لكل القائمين عليه.
كتبت نوال عبر حسابها الرسمي بموقع
جدير بالذكر أن "ليلة سهم" كان الحفل الضخم ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، وشهد إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق، و شارك فيه كبار نجوم الغناء الخليجي والعربي، وهم رابح صقر، ماجد المهندس، أصالة نصري، إسماعيل مبارك، أميمة طالب، الذين تغنوا بأعمال من ألحان الملحن سهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعتذارها عن ليلة سهم.. نوال الكويتية تشكر القائمين على الحفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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