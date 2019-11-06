بعد اعتذارها عن ليلة سهم.. نوال الكويتية تشكر القائمين على الحفل

اعتذرت الفنانة نوال الكويتية عن إحياء فقرتها الغنائية بحفل ليلة سهم الذي أقيم مساء الثلاثاء، لتعرضها لوعكة صحية مفاجأة منعتها من المشاركة، إلا أن ذلك لم يمنعها عن متابعة الحفل وتوجيه الشكر لكل القائمين عليه.

كتبت نوال عبر حسابها الرسمي بموقع

التدوينات العالمي "تويتر": "شكراً لكل المشاركين بحفل سهم حسستوني اني موجوده بينكم وسهم انت رائع في شخصك وقلبك وفنك تستحق هذا الحب والنجاح وانا احبك من قلبي.. شكراً لشركة روتانا على رأسهم اخوي سالم الهندي على جهودهم في هذا الحفل الرائع".جدير بالذكر أن "ليلة سهم" كان الحفل الضخم ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، وشهد إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق، و شارك فيه كبار نجوم الغناء الخليجي والعربي، وهم رابح صقر، ماجد المهندس، أصالة نصري، إسماعيل مبارك، أميمة طالب، الذين تغنوا بأعمال من ألحان الملحن سهم.