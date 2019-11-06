وفاة محمد الحلو مدرب الأسود

رحل عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء، مدرب الأسود الشهير محمد الحلو، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن يقام العزاء يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

كان الراحل دخل إلى العناية المركزة منذ ثلاثة أيام، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي، أدى إلي تدهور

حاد في حالته الصحية.

جدير بالذكر أن محمد الحلو، هو كبير العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي، لا يزال أفرادها يعملون في ترويض وتدريب الأسود والنمور في السيرك حتى اليوم.