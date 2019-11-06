ننشر عروض البيت الفني للمسرح الليلة

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتميزة على مسارح الدولة المختلفة، لليوم الأربعاء ٦ نوفمبر، منها عرض " إشاعات إشاعات" على مركز سعد زغلول الثقافي بالمنيرة، في تمام الساعة السابعة مساءً.

" إشاعات إشاعات" هو أول إنتاج لشعبة مسرح التجوال و المواجهة بفرقة المسرح الحديث منذ إنشائها ، و هي الشعبة المسئولة عن تنظيم تجوال عروض البيت الفني للمسرح بمختلف المحافظات و ذلك ضمن مبادرة " مسرح المواجهة و التجوال" التي أطلقتها الفنان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

يذكر أن العرض تأليف متولي حامد، بطولة سكر الشريف، عاطف عبد الوهاب، محمد يوسف المنصوري ، كريم الباسطي، شريهان شاذلي ، أيمن عبد الرحيم، هنادي محمد، محمود

أبو السعود، ندى عفيفي، محمد ميزو، خالد السعداوي، هبة الكومي، أشرف سيف، أميرة عبد الجواد، شريف فاروق، حكيم الصالح، دينا محمد، حسام بسيوني، الطفل ضي الله، أشعار صفاء البيلى، ملابس مروة ماهر ،ألحان وتوزيع محمود وحيد، جرافيك أحمد فؤاد صدقي، استعراضات فاروق جعفر، ألحان و توزيع محمود وحيد، مكياج أماني حافظ، اضاءة مينا رضا، ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.

وتُعرض "رحلة سعيدة"، على مسرح مركز الإبداع بالإسكندرية، في تمام السابعة والنصف مساءً، والعرض يدور داخل أتوبيس مسافر الى رحلة الى مدينة شرم الشيخ ، به مجموعة من الأنماط المختلفة

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من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، وذلك في إطار كوميدي.

" رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف ، بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، ومن إخراج محمد مرسي.

على المركز الثقافي بمدينة طنطا، يُعرض "كأنك تراه"، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، حيث يقدم العرض بالمجان لمدة ٦ ايام في إطار خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح.

"كأنك تراه" تأليف نسمة سمير ،بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود،سلمى الديب، أحمد عبد الهادي ،أحمد هاني، و مجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت ، ديكور وملابس نهى نبيل ، أشعار محمد بهجت ، إخراج ماهر محمود.