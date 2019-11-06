دنيا عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها ال 37 بحضور نجوم الفن

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 12:55 مساءً - احتفلت الفنانة المصرية ” دنيا عبد العزيز ” بعيد ميلادها ال 37 في حفلا ضم اصدقائها المقربون من داخل وخارج الوسط الفني . والذي شهد حضور كلا من الفنان مجدي كامل وزوجته الفنانة مها أحمد ونجلهما والفنانة ريم البارودي والفنان إيهاب فهمي . فنشر مجدي كامل عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له من الاحتفال تجمعه بالفنانة دنيا عبد العزيز وزوجته ونجله . Advertisements وكتب في تعليقه عليها مهنئا دنيا بعيد ميلادها : ” صباح الفل .. كل سنة وإنتي طيبة يا دنيا وعقبال مليون سنة من السعادة في الرضا الحمد لله .. يارب توفيقك ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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