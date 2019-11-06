كتب امير فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 12:55 مساءً - كتبت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” في تعليقها على التظاهرات التي عمت الأراضي اللبنانية اليوم والتي قام على تنظيمها طلاب المدارس .
وذلك بعد أن تجمع الطلاب بنقاط محددة تم تحديدها وقاموا بتنظيم مظاهرات حاشدة .
وأشادت إليسا بطلاب المدارس وإلى الدور الذي يقومون به ووعيهم وحبهم لوطنهم وشعورهم بالمسئولية تجاهه .
فكتبت : ” طلاب لبنان بيكبرو القلب .. إنتو المستقبل الحقيقي والوعي يللي عم تفرجوه بيأكد إنو الشعب منو مخدر متل ما فكرو السياسيين .. وتحية كبيرة لإدارات المدارس يللي وقفت حد طلابها تا تعلمن الديمقراطية .. يسقط حكم رجال الدين ” .
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا عن مظاهرات اليوم في لبنان : ” يسقط حكم رجال الدين “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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