خبيرة تغذية تحذر من هذه الحلويات : ” مفعولها مثل قنبلة للمعدة “

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 12:55 مساءً - نقل موقع ” روسيا اليوم ” التحذيرات التي صرحت بها خبيرة التغذية الدكتورة ” يلينا سولوماتينا ” خلال لقائها مع صحيفة ” فيتشيرنايا موسكفا ” حول أضرار تناول الحلويات المحتوية على السكر والدهون غير المشبعة معا .

وأشارت إلى أن الدهون الغير مشبعة تستخدم في صناعة الحلويات تحت اسم ” دهون الحلويات ” أو ” السمن النباتي ” .. وأن المعجنات المقلية في زيت يغلي مضرة أيضا لأن هذا الزيت عادة يكون أحد أنواع الدهون غير المشبعة .

كما أكدت ” يلينا ” على أن الحلويات المحتوية على دهون غير مشبعة ومواد كيميائية وصبغية ذات مصدر غير عضوي والتي تباع بأسعار رخيصة والناس تقبل على شرائها لها مفعولا مثل ” القنبلة ” للمعدة .

وحذرت أيضا من ” جل الفواكه ” ذي اللون الزاهي والمستخدم بكثرة في اللبان والذي يحتوي على مواد كيماوية بكثافة .. وأيضا تناول المياه الغازية المحلاة لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر ومواد كيميائية مضافة مشيرة إلى أن غاز ثاني أكسيد الكربون يهيج الغشاء المخاطي مما يساعد على زيادة سرعة امتصاص هذه المواد .

كما أن المشروبات الغازية المحتوية على حمض الفوسفوريك تتسبب في خروج الكالسيوم من الجسم .