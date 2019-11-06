مطعم يتعرض لخسائر في الرياض.. ومشاهير السوشيال ميديا تتفاعل بدعمه مجاناً

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 12:55 مساءً - نشر أحد أصحاب المطاعم في الرياض فيديو يشكو من الخسائر التي لحقت به؛ بسبب إغلاق الطريق الناتج عن أعمال مشروع قطار الرياض.
وقال المواطن ويدعى “أبو حمود” في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إن أعمال الحفر والتشييد في مسار قطار الرياض تسببت في إغلاق الشارع الذي يطل على مطعمه، وتعرض لديون تجاوزت 1.7 مليون ريال، وخسائر بأكثر من 4 ملايين ريال.
وبيَّن أن إدارة المشروع أبلغته أنه سيتم إغلاق الشارع 3 أشهر فقط، ولكن جرى إغلاقه لمدة سنة وأربعة أشهر دون تعويضه، لافتاً إلى أنه قد يدخل السجن قريباً بسبب الديون المتراكمة عليه.
من جانبهم، تفاعل عدد كبير من مشاهير التواصل الاجتماعي لدعم أبو حمود، وتقديم الإعلانات دون مقابل للترويج والتسويق للمطعم.
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