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كتب امير فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 12:55 مساءً - كشفت الممثلة السورية سوزان نجم الدين انها تشتري ملابس بسيطة، مشيرة الى ان الأناقة تعتمد على ذوق الإنسان وليس على المال.
واضافت خلال حلولها ضيفة في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” الذي يعرض عبر قناة cbc انه رغم بساطة ثيابها، الا ان اصدقائها يعجبون بملابسها دائما.
وتابعت سوزان انها تقوم بتوزيع بعض الملابس والبعض الآخر تحتفظ به لتقديم شخصيات تمثيلية تكون بحاجة لهذه الملابس.
الجدير ذكره ان سوزان نجم الدين نفت مؤخرا خبر ارتباطها وقالت إنه عار من الصحة ولا يوجد شيء من هذا القبيل.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا سوزان نجم الدين: الأناقة مالهاش علاقة بالفلوس.. أنا بشتري حاجات تعتبر ببلاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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