تعرف على برنامج بريتنى سبيرز يوميا في الصباح.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة بريتنى سبيرز، البالغة من العمر 37 عاما، فيديو أثناء القيام بعمل تمرينات اليوجا الصباحية الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام.

النجمة الشهيرة علقت على الصورة قائلة : الحمد لله على الطبيعة الأم، إنها أفضل صديق لي في الوقت الحالي، واليوجا اليومية العادية والأوزان الروتينية تجعلني دائماً أشعرأننى أفضل .. يوم عظيم.

كما بدأت المغنية العالمية في الفترة الأخيرة نشرالصوروالفيديوهات على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، لكى لا ينساها جمهورها، بسبب اختفائها من على الساحة الفنية منذ فترة.

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وعلى جانب أخر، كان والد النجمة العالمية بريتني سبيرز، جيمي، قد تخلى منذ فترة عن فرض وصايته عليها بعد 11 عاما، وهو الخبرالذي تداولته الكثير من المواقع الفنية ، ومنها موقع ” بي بي سي ” الذي أكد أن جيمي سبيرز قدم أوراق رسمية في لوس أنجلوس في 5 سبتمبر 2019 يطلب فيها من المحكمة إعفاءه مؤقتًا من دوره كوصي علي بريتني وذلك “لأسباب صحية ” .

وبحسب موقع “بيبول”، وافق القاضي على الطلب وعين “جودي مونتجمري” لتكون وصية علي بريتني بديلا له وتتولي مؤقتا هذه المهمة ومنحت “نفس الصلاحيات” الممنوحة سابقا لجيمي البالغ من العمر 67 عاما.

وكانت الوصاية، قد بدأت في عام 2008، عندما وضعت بريتني في مصحة للرعاية النفسية ورفضها التخلي عن حضانة أطفالها، وبعد هذا الحادث التمس جيمي سبيرز من المحكمة وضع نجمة البوب تحت رعايته، ومنذ ذلك الحين كان لديه حدود السلطة لتقييد زوار بريتني “بأي وسيلة”، باستثناء محاميها المعين من قبل المحكمة صامويل إنجهام.