برجي أكلاي تنفصل عن حبيبها للمرة الثانية وتلغي متابعته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انفصلت الفنانة التركية برجي أكلاي عن حبيبها راقص البالية جان تونالي، وفي الوقت الذي لم يكشف فيه الحبيبين عن سبب خلافهما، قام كل منهما بالغاء متابعة الآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

برجي كانت انفصلت عن جان العام الماضي، إلا أنها فاجأت الجميع وعادت له مرة أخرى مايو الماضي، إلا أن فترة الـ6 أشهر لم تكن كافية لإصلاح ما عكر صفو علاقتهما، وبالتالي انفصلا مرة أخرى.

Advertisements

يُذكر أن برجي أكلاي بدأت في مواعدة «جان تونالي»، بعد ثلاثة أشهر فقط على طلاقها من الفنان التركي سآرب ليفند أوغلو، حيث بدأت صداقتهما قبل طلاق النجمة التركية، إلا أنها تطورت تدريجياً، حتى وقعا في غرام بعضهما.

النجمة التركية حصلت على طلاقها رسمياً من سآرب الذي تزوجته في أغسطس 2014 بعد جلسة قضائية واحدة يناير 2017، وقد هز طلاقهما الوسط الفني نظراً لأن الثنائي عاشا قصة حب قوية خلال مشاركتهما بطولة مسلسل «الأغا الصغير»، وكان سآرب الزوج الثاني في حياة الفنانة التي سبق وتزوجت من النجم التركي مراد انالمش عام 2011، ولكن لم يدم الزواج الا لفترة قصيرة وانفصلت عنه بعد عام ونص من زواجهما.

من ناحية أخرى، تستعد برجي أكلاي لتجربة درامية جديدة، وهي مسلسل «بابل» المقرر عرضة عبر شبكات على الانترنت، وتشارك برجي في بطولته إلى جانب خالد أرغنش، اسلي أنفر، نور فتاح أوغلو، وأوزان جوفان وغيرهم.