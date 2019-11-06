سارة الطباخ تعلق للمرة الأولى على أزمتها مع محمد الشرنوبي بعد منعه من الغناء

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت المنتجة المصرية سارة الطباخ، عن تفاصيل أزمتها مع الفنان محمد الشرنوبي، وذلك بعد منعه من الغناء مؤخرًا من قبل نقابة المهن الموسيقية.
سارة الطباخ، قالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كل يوم”، مع الإعلامي عمرو أديب، و المذاع عبر فضائية mbc مصر، إنها أكثر الناس إيماناً بموهبة محمد الشرنوبي، وكان بينهما علاقة شخصية ولم يحدث نصيب، وأنه فنان موهوب وتم الاتفاق معه على عقد مدته ١٠ سنوات.
وأكدت أنها ليس لديها أي مشكلة في استكمال العقد ومن مصلحتها تنفيذ التعاقد ولابد من احترامه، وتم شراء أغاني استعدادا للألبوم الثاني، وليس من الطبيعي التعاقد مع شركات أخرى واستلام شيكات والاتفاق على أعمال دون الرجوع للشركة المتعاقد معها.
وأضافت: “أكن كل الاحترام للشرنوبي، وخلال الفترة الماضية، تغاضيت عن بعض التصريحات التي كانت تستدعي الرد، ولكنني فضلت الصمت احتراماً لصورته أمام جمهوره، وهو ابن الشركة التي دعمته، ولابد عليه من رد الدعم للشركة”.
وأوضحت أن الـ ٦٠٠ ألف دولار الشرط الجزائي، تعويض من الطرف الذي يخل بالعقد، وما تم استثماره خلال الفترة الماضية، تجاوز الشرط الجزائي، علاوة على أنني منحته ١٠٪ في تأسيس الشركة، حتى يشعر بالأمان وأنها بيته.
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