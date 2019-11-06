وليد منصور يوضح حقيقة تقديم شيرين عبدالوهاب قصة «الجميلة والوحش»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال المنتج المصري وليد منصور، إن الفنانة شيرين عبدالوهاب، كان لديها شغف كبير للعودة للسينما بعمل جيد، فرويت لها قصة فيلم وطلبت الورق وارسلته لها وأعلنت موافقتها عليه بعد يومين.

وأضاف خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي والمذاع عبر تلفزيون دبي: “السينما لدينا انقسمت لقسمين إما أكشن أو هزار، ولكني ذهبت لجانب أخر تمامًا وهو استعراضي حب”.

ورد على حقيقة أن يكون الفيلم مأخوذ عن قصة “الجميلة والوحش”، مؤكدًا أنه لم يدل بهذا التصريح الذي تم تداوله، لأن الفيلم للأطفال، وذكاء الصحفي خانه لان الفيلم مليئ بالإنبهار والشكل على هذا المستوى الناس سترى صورة مختلفة من ازياء والفيلم مصري مثل فيلم الخواجة الأجنبي المصروف عليه.

Advertisements

يذكر أن شيرين عبدالوهاب، أعلنت مؤخرًا عودتها للسينما بعد غياب 16 عامًا بعد مشاركتها في فيلم “ميدو مشاكل”، مع الفنان أحمد حلمي.

من ناحية اخرى تنافس الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، على لقب أفضل مطربة في أفريقيا لعام 2019، خلال منافسات جوائز الموسيقى الأفريقية، المقرر إقامة حفلتها الرسمية في نيجيريا يوم 20 نوفمبر المقبل.