ريهام سعيد تهاجم الصحفيين بسبب أسما شريف منير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد الصحفيين، واعتبرت أنهم السبب في الأزمة التي تعرضت لها الإعلامية أسما شريف منير بعد تصريحاتها ضد الشيخ الشعراوي.

ريهام قالت: “الشيخ الشعراوي حاجة كبيرة جدا وهو اللي علمني وليه فضل عليأ، لكن أسما قالت رأيها على صفحتها الشخصية، واللي المواقع بتعمله ده مش آدمي، بيقعدوا يسخنوا الناس بغض النظر هي غلطانة أو مش غلطانة”.

الإعلامية المصرية وجهت رسالة للصحفيين، بقولها: “في يوم هتتحاسب فيه على الأرزاق اللي بتقطعوها وعلى النفسيات اللي بتدمروها وانت مش معصوم من الخطأ لو دورت في حياتك الشخصية والعملية هلاقي بلاوي ليه بتعمل كده؟ حرام عليكوا”.

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ريهام اضافت أن المواقع الصفية تلجأ لهذا الإسلوب حتى تكسب الكثير من نسب المشاهدة، لكنها في ذات الوقت تخسر ضميرها، لافتة أنهم جعلوا الناس تخاف تشتغل أو تتكلم وتعبر عن رأيها.

وكانت الإعلامية المصرية أسما شريف منير قد أثارت حالة غضب واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تعليق هاجمت من خلاله الشيخ متولي الشعراوي عبر حسابها الخاص على «فيس بوك».

أسما قالت عن الشعراوي: “طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام ڤيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت”، وهو ما عرضها لهجوم عنيف.