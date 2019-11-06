بعد نجاتها من الحرائق.. جوينيث بالترو تعود إلى قصرها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

عادت النجمة والممثلة الأمريكية جوينيث بالترو، إلى منزلها برفقة زوجها وأفراد العائلة إلى القصر الذى اختاروه مسكنا بولاية كاليفورنيا، بحسب موقع الديلي ميل، من خلال تقرير نشره مؤخراً.

وأضاف التقرير أن النجمة العالمية البالغة من العمر 47 عاما، والتي أجبرت هي وعائلتها علي مغادرة قصرهم بسبب الحرائق التي هددت سلامتهم بعدما اندلعت فى أماكن مجاورة من القصر قبل أيام، قد عادوا بالأمس إلي منزلهم بسلام.

والتقطت عدسات المصورين، مجموعة من الصور للنجمة العالمية وعائلتها، وهم داخل مزارع أبريكوت لين المتواجدة بجانب قصرهم في موربارك داخل ولاية كاليفورنيا.

وتعد جوينيث بالترو، واحدة من أهم نجمات هوليود في الآونة الأخيرة حيث قدمت العديد من الأدوار الناجحة أبرزها زوجة الرجل الحديدي بسلسلة أفلام مارفيل الشهيرة التي خلقت لها قطاع كبير من الجماهير والمحبين حول العالم.

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وعلى جانب أخر، كانت الممثلة الأمريكية جوينيث بالترو، قد وجهت تهنئة لزوجها السابق المغني البريطاني كريس مارتن، مؤخرا، وذلك احتفالا بعيد ميلاده الـ42، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

النجمة العالمية نشرت صورة تجمعها بكريس مارتن وعلقت قائلة : نحن نحبك، في اشارة منها لابنائهما آبل وموسى مارتن.

وقالت جوينيث في تصريحات صحفية سابقة ، أنها تتحدث الى مارتن بشكل يومي وتراه تقريبا كل يوم من أجل أبنائهما، مؤكدة أنهما صديقان قريبان ويحترمان بعضهما البعض.

وأكدت النجمة الأمريكية أن مرحلة انفصالهما كانت صعبة للغاية لكنهما نجحا في تجاوزها والحفاظ على ما تبقى لهما من ذكريات.