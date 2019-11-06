ميج رايان تنفصل عن خطيبها بعد 8 سنوات.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

انفصلت النجمة الأمريكية الشهيرة ميج رايان البالغة من العمر 58 عامًا، عن خطيبها أسطورة موسيقى الروك الأمريكي جون ملينكامب البالغ من العمر 68 عامًا، والمعروف فنيًا باسم جون كوجار، وذلك بعد 8 سنوات من المواعدة.

ووفقا لشبكة فوكس نيوز، فقد قررا الثنائي العالمي في النهاية إلغاء الخطبة بعد فترة طويلة من المواعدة العاطفية، والتي بدأت في عام 2011، وذلك بسبب رغبة جون في عدم الزواج للمرة الرابعة، حيث سبق له الزواج 3 مرات قبل أن يرتبط عاطفيًا بميج.

وكانت زوجة كوجار الأولى تدعى بريسيلا استيرلين، وهي حبيبته في المدرسة الثانوية، والثانية كانت فيكتوريا جرانوتشي، أما زوجته الثالثة كانت عارضة الأزياء الأمريكية إلين إيروين.

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وأكد مصدر أن جون يحب ميج كثيرًا وأنهما كانا يقضيان الكثير من الأوقات السعيدة معًا، ولكنه الآن غير مستعد لخوض تجربة الزواج والفشل فيها للمرة الرابعة، لافتًا إلى أنه يشعر بالسوء لانفصالهما.

والجدير بالذكر أن الشائعات بدأت حول انفصالهما عندما شوهدت ميج تتجول بدون خاتم خطبتها، وأكدت صحيفة “يو أس ويكلي” أن ميج هي من سارعت لإنهاء العلاقة بعد هذه الفترة الطويلة من المواعدة، وأنها لا تشعر بأي ندم حيال ذلك.

وأعلن الثنائي خطبتهما العام الماضي، عندما قامت ميج بنشر صورة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تجمعها بجون وهما يمسكان أيدي بعضهما.