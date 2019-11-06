- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
احتفلت النجمة والممثلة المكسيكية الشهيرة، سلمى حايك، بوصول عدد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، إلى أكثر من 12 مليون معجب بطريقة مختلفة.
النجمة العالمية أهدت لمتابعيها عبر حسابها على “إنستجرام”، تقويم العام الجديد 2020، والذي يضم في كل صفحة من صفحاته 12 فيلما من أفلامها، والمرتبطة بأحد شهور العام، وطلبت من كل واحد منهم كتابة اسم فيلمه المفضل في خانة التعليقات، لكي تعلم شهر ميلاده.
وكانت النجمة الشهيرة قد استطاعت، أن تشعل موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وذلك بعد نشرها صورة لها تكشف عن إطلالتها في حفل 2019 LACMA Art + Film Gala.
النجمة العالمية التي تبلغ من العمر 53 عاما، ظهرت بفستان زهري ضيق ابرز انوثتها بشكل كبير، مع تسريحة شعر الكعكة معلقة على الصورة : في طريقي للحفل.
وحصدت الصورة في ساعات قليلة أكثر من نصف مليون اعجاب من قبل متابعيها بـ انستجرام الذي يصل عددهم لـ 12 مليون.
وعلى جانب أخر، تنتظر سلمى حايك عرض فيلمها الجديد like a boss يوم 10 يناير 2020، وتدور قصته عن محاولة فتاتين البحث عن ذاتيهما من خلال إنشاء شركة للتجميل، وبينما تعشق إحداهما العمل، تعشق الأخرى المال بشكل أكبر، ولكن تظهر امرأة غنية تسعى للسيطرة عليهما واستغلال أفكارهما لمصلحتها الشخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمى حايك تحتفل بـ 12 مليون معجب على إنستجرام.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.