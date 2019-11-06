إيما واتسون تتصدر غلاف مجلة «vogue».. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تصدرت النجمة والممثلة الأمريكية ايما واتسون، غلاف مجلة “vogue british” كنجمة لشهر ديسمبر، بصورة بفستان أحمر يجعلها مثل الزهرة.

المجلة علقت عبر حسابها بموقع “أنستجرام”، على ظهور النجمة العالمية علي الغلاف، قائلة : تعد ايما واتسون البالغة من العمر 29 عاما، أحد الوجوه الأكثر شهرة على الكوكب، فهي تمتلك حوالي 100 مليون من متابعينا المخلصين على وسائل التواصل الاجتماعي.

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ومن جانبها وجهت إيما واتسون الشكر للمجلة عبر حسابها الشخصى، قائلة :شكرا للسماح لى بقضاء اليوم في اللعب في حديقة Bushy Park الجميلة.

وكانت النجمة والممثلة البريطانية إيما واتسون، قد تعرضت لحملة انتقادات واسعة، وجاء ذلك بسبب اللهجة الأمريكية الركيكة التي ظهرت بها في تريلر فيلم Little Women، فيبدو أن لكنة إيما واتسون الإنجليزية لم تستطع التخلص منها بالفيلم خاصة أن العمل يتطلب أن تتحدث باللهجة الأمريكية.

فيلم Little Women مقبتس عن رواية المؤلفة لويزا ماى ألكوت الكلاسيكية، والمقرر عرضه فى نهاية فصل الصيف الجارى فى دور العرض العالمية.