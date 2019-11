بيلا ثورن ممثلة ومخرجة لفيلم سينمائي في 2020

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة والممثلة الأمريكية بيلا ثورن لإخراج فيلم سينمائي، و ذلك وفقا لعدد من المواقع الفنية وأبرزها ” Deadline ” .

وأشارتقرير نشره الموقع أن الممثلة البالغة من العمر 22 عاما، قد وقعت عقد إخراج فيلم إثارة وتشويق، كتبه زاندر كوتيه.

ووفقا لموقع جاست جيرد، فإن النجمة الشابة ستقوم بالتمثيل إيضا في العمل الذي لم يكشف حتي الآن عن تفاصيله، ومن المقررأن يبدأ تصويرالفيلم في صيف 2020 ، حيث يتم الآن اختيار فريق العمل.

وعلى جانب أخر، تعد النجمة والممثلة الأمريكية بيلا ثورن، صاحبة ماركة الماكياج “Filthy Fangs”، ولذلك يتوقع الكثيرين أن النجمة الشابة لا تستطيع أن تستغني عن الماكياج خلال ظهورها سواء فى الأحداث الفنية العالمية أو فى حياتها العادية.

ولكن على عكس ذلك، فقد فاجأت بيلا ثورن البالغة من العمر 21 عاما، محبيها وعشاقها بظهورها، مؤخرا، مستغنية تماما عن مساحيق التجميل وفضلت أن تظهر جمال وجاذبية وجهها بشكل طبيعي، حيث نشرت بيلا علي صفحتها الشخصية على “إنستجرام” عدة صورة التقطتها في حمام السباحة وكانت مرتدية ملابس السباحة باللون الأزرق، كما أكملت جمال إطلالتها بارتداء مجموعة من الأكسسوارات الفضية.

والجدير بالذكر أن بيلا ثورن قدمت كممثلة عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة ومنها : ” The Duff ” و ” Big Sky ” و ” Shovel Buddies ” و ” You Get Me ” وغيرهم.