- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
تستعد النجمة والممثلة الأمريكية بيلا ثورن لإخراج فيلم سينمائي، و ذلك وفقا لعدد من المواقع الفنية وأبرزها ” Deadline ” .
وأشارتقرير نشره الموقع أن الممثلة البالغة من العمر 22 عاما، قد وقعت عقد إخراج فيلم إثارة وتشويق، كتبه زاندر كوتيه.
ووفقا لموقع جاست جيرد، فإن النجمة الشابة ستقوم بالتمثيل إيضا في العمل الذي لم يكشف حتي الآن عن تفاصيله، ومن المقررأن يبدأ تصويرالفيلم في صيف 2020 ، حيث يتم الآن اختيار فريق العمل.
وعلى جانب أخر، تعد النجمة والممثلة الأمريكية بيلا ثورن، صاحبة ماركة الماكياج “Filthy Fangs”، ولذلك يتوقع الكثيرين أن النجمة الشابة لا تستطيع أن تستغني عن الماكياج خلال ظهورها سواء فى الأحداث الفنية العالمية أو فى حياتها العادية.
ولكن على عكس ذلك، فقد فاجأت بيلا ثورن البالغة من العمر 21 عاما، محبيها وعشاقها بظهورها، مؤخرا، مستغنية تماما عن مساحيق التجميل وفضلت أن تظهر جمال وجاذبية وجهها بشكل طبيعي، حيث نشرت بيلا علي صفحتها الشخصية على “إنستجرام” عدة صورة التقطتها في حمام السباحة وكانت مرتدية ملابس السباحة باللون الأزرق، كما أكملت جمال إطلالتها بارتداء مجموعة من الأكسسوارات الفضية.
والجدير بالذكر أن بيلا ثورن قدمت كممثلة عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة ومنها : ” The Duff ” و ” Big Sky ” و ” Shovel Buddies ” و ” You Get Me ” وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بيلا ثورن ممثلة ومخرجة لفيلم سينمائي في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.