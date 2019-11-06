الماعز تنقذ مكتبة رونالد ريجان وفساتين زوجته من حرائق كاليفورنيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسبب قطيع من نحو 500 ماعز، في إنقاذ مكتبة رونالد ريجان، الرئيس الـ40 للولايات المتحدة الأمريكية، من الدمار.

جاء ذلك بعدما اندلع حريق هائل بالقرب من وادي “سيمي” في جنوب مقاطعة كاليفورنيا، بعد تناول القطيع للنباتات الجافة المحيطة بالمنطقة.

الماعز يتم إحضارها منذ أعوام إلى وادي “سيمي” الذي تبلغ مساحته 100 فدان وتترك للرعي وتناول العشب الجاف، بعد أشهر الجفاف، وهو الإجراء الوقائي الذي كان درعا واقيا بين المكتبة والحريق.

وبحسب صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، فقد ظهرت نتائج عمل القطيع الإيجابية هذا الأسبوع عندما ضربت الحرائق الشديدة هذه المنطقة من كاليفورنيا، وعلى الرغم من الإخلاء الاحترازي، فإن المكتبة لم تتضرر لأن “مهمة” الماعز ساعدت رجال الإنقاذ على محاربة الحريق بدعم من طائرات الهليكوبتر التي تسقط المياه.

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المتحدثة باسم المكتبة ميليسا جيلر قالت: نحن نعمل مع فرقة إطفاء مقاطعة فينتورا في شهر مايو من كل عام ونُحضِر من 400 إلى 500 من الماعز التي تقضي من 3 إلى 4 أسابيع في تناول كل النباتات الجافة، لخلق منطقة آمنة من الحرائق.

المكتبة تضم سجلات الرئيس الأسبق ريجان، بالإضافة إلى الأمتعة الشخصية له ولزوجته نانسي ريجان، مثل فساتينها التي يعود تاريخها إلى الخمسينيات وخاتم زواجها.

شبكة “سي إن إن” الأمريكية، ذكرت أن الحريق الذي أطلق عليه اسم Easy Fire وهو أحد حرائق الغابات العديدة في كاليفورنيا، بدأ في التلال القريبة من وادي “سيمي” الذي أدى إلى حرق 1300 فدان وتهديد 6500 منزل وإغلاق المدارس.

وبحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، يشار إلى أن مصدر قطعان الماعز هي شركة تدعى 805 Goats التي تتقاضى نحو ألف دولار لكل فدان من الأراضي التي تم تطهيرها من قبل الماعز والتي تخطط لزيادة أعداد قطعانها لمواجهة تهديد حرائق الغابات المتزايدة في كاليفورنيا، بسبب أزمة المناخ.

ويرى الكثيرون أنه بالإضافة إلى تزايد شعبية الماعز كأداة لمكافحة حرائق الغابات في جميع أنحاء غرب الولايات المتحدة، فإنها أرخص وأكثر صداقة للبيئة من الفرق البشرية من العمال الذين يستخدمون المواد الكيميائية.