سكارليت جوهانسون تتباهى بوشمها خلال العرض الأول لفيلمها القادم

استطاعت الممثلة سكارليت جوهانسون ان تسرق الاضواء خلال حضورها العرض الأول لفيلمها المقبل Marriage Story المتوقع عرضه في السادس من ديسمبر عبر منصة نتفليكس.

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وأطلت “جوهانسون” في لوس انجلوس مرتدية تصميماً مميزاً ومثيراً عاري الكتفين. وكان لافتاً الوشم الذي بدا واضحاً على ظهرها وهو عبارة عن مجموعة من الورود وخروف.

التقطت سكارليت العديد من الصور مع صناع الفيلم وأبطاله الذين تواجدوا في هذه الاحتفالية.

وتدور أحداث فيلم Marriage Story حول مكافحة مخرج وممثلة جمعهما الزواج لسنوات عديدة، على التكيف مع حياتهما بعد الطلاق، حيث تتغير الأمور من حولهما مما يؤدي إلى تحقيق أعلى مراحل الإبداع والنجاح لكل منهما. ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف نواه بومباك ومن بطولة سكارليت جوهانسون، كيلي بورنهامير، جولي هاجرتي، ألان ألدا، مارك أوبراين، راي ليوتا، آدم درايفر وغيرهم.