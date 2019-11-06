مصطفى قمر عن تقليد تامر حسني له: تعلم الكثير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أبدى المطرب المصريّ مصطفى قمر سعادته لتكريمه من قصر السّينما، مؤكدًا أنّ حديثه هذا العام مختلف عن 5 سنوات مضت، من حيث مشكلات الساحة السينمائية والغنائية، وقد استطاع توصيل الكثير من الرّسائل بشأن أحوال الفنّ حاليًا وأزمات المطربين الجُدد.

وتحدّث مصطفى قمر في تصريحات إعلامية عن أغاني المهرجانات التي انتشرت حاليًا، مشيرًا إلى أنّه مع حقّ أيّ شخص في الغناء بغض النظر عن النوع الذي يقدّمه، وأنّه يرفض فقط الكلمة السيئة، والتي تتعارض مع الأخلاق العامّة.

وكشف المطرب المصريّ لفوشيا تفاصيل جديدة عن فيلمه الجديد "حريم كريم 2"، الذي يجري التحضير له حاليًا وتطوّرات العمل عليه، وحقيقة موافقة جميع أبطال الجزء الأوّل على المشاركة بالجزء الثاني، والأزمات التي تواجهه، خاصّة بعد وفاة الفنان طلعت زكريا أحد المشاركين في العمل.

وعن ألبومه الجديد، أشار مصطفى قمر إلى أنّه قدّم نظامًا جديدًا للفيديو، وسار على نهجه العديد من المطربين في السّاحة الغنائيّة، لافتًا إلى موعد طرح أغنيتيه الجديدتين "ضحكت ليا، ونسيتني خلاص".

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وبسؤاله عن قيام الفنان تامر حسني بالسّير على نهجه، أجاب قمر أنّه لا يظنّ ذلك، لأنّ تامر لو سار على نهج أحد، لما حقّق كل هذا النجاح، مؤكدًا أنّه كأخ صغير يشاهد أعماله ويتعلّم منها، مبديًا سعادته بتامر وبالمطرب محمد حماقي.

وكان مصطفى قمر قد أعلن في تصريحات صحفية أنّ نجله تيام قمر سيشارك في أحداث الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم"، الذي يقوم بتصويره خلال الفترة المقبلة.

فيلم "حريم كريم" تم طرحه عام 2005، حيث شارك في تقديمه كل من النجمة ياسمين عبدالعزيز، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وريهام عبدالغفور، والفنان الرّاحل طلعت زكريا، وهو من إخراج على إدريس.

وطرح مصطفى قمر مؤخرا ألبوم "ضحكت ليا" إذْ حقق نجاحًا كبيرًا، ومن بين أغاني الألبوم: "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع توما، و"معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، و"ضحكت ليا" كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيي، وتوزيع وسام عبد المنعم.