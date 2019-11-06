شكرا لقرائتكم شاهد.. سميرة سعيد في زيارة أحد شركاء نجاحها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض الموسيقار المصري جمال سلامة لوعكة صحية تسببت في دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات قبل أن يغادره إلى منزله.

وحرصت الفنانة سميرة سعيد على زيارة سلامة في منزله من أجل الاطمئنان عليه، بصحبة الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة الممثلين وعدد من الشخصيات من بينهم زوجته السابقة وفاء بناني.

وربطت سعيد بالموسيقار سلامة علاقة صداقة استمرت سنوات، قدم خلالها الأخير لسعيد العديد من الأعمال، أبرزها "احكي يا شهرزاد" و"قال جاني بعد يومين" و"مش هتنازل عنك أبدا" و"سيبني لوحدي" و"تعبك راحة".

وتأتي الزيارة التي قام بها الوفد إلى الموسيقار جمال سلامة، بعد الاحتفالية التي أقامها المركز الكاثوليكي للسينما بعنوان "جمال سلامة.. حدوتة مصرية" والتي شهدت تواجد سميحة أيوب ونبيلة عبيد وسميرة عبد العزيز ونادية مصطفى، إلا أن سلامة لم يتمكن من الحضور بسبب حالته الصحية.