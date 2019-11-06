نيكول سابا تروج لحفلها في القاهرة 7 تشرين الثاني

أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستغرام، عن إحياء حفل غنائي لها في القاهرة يوم الخميس المُقبل.

وتحيي نيكول سابا، حفلها في نادي الزهور بالقاهرة، يوم الخميس 7 نوفمبر المُقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتقدم نيكول سابا عددا من أبرز أغنياتها في الحفل، منها "أنا طبعي كده، يا شاغلني بيك، عامل عملة، ووغيرها من الأغاني.

وحققت نيكول سابا نجاحا كبيرًا في تقديم الأغاني المصرية وكان أبرز أعمالها أغنية فارس أحلامي، وكانت طرحتها منذ ما يقرب من 9 سنوات.

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