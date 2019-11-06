ليلة سهم الأمير الفنان في بوليفارد الرياض









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: إنطلقت بالأمس حفلة ليلة سهم الغنائية ضمن حفلات موسم الرياض على مسرح محمد عبده في منطقة البوليفارد بمشاركة نخبة من نجوم الفن رابح صقر وماجد المهندس واصالة وإسماعيل مبارك وأميمة طالب كما اعتذرت نوال الكويتية التي من المقرر مشاركتها في الحفلة لعارض صحي.

قدم الفنانون المشاركون عدد من الأعمال الفنية الشهيرة التي لحنها الملحن سهم .

فيما يلي اجزاء من الحفل كما نقلها حساب روتانا خليجية على تويتر:

يذكر أن تذاكر حفلة "ليلة سهم"، أضخم سهرة غنائية في موسم الرياض، شهدت إقبالاً "تاريخياً" غير مسبوق، إذ نفدت فوراً بمجرد طرحها مسجلةً رقماً قياسياً في الإقبال على تذاكر حفلةٍ غنائية.

حيث أقبل عشاق الفن الأصيل بأعداد كبيرة جداً على منافذ بيع التذاكر في فندق "كراون بلازا"، ومركز المملكة التجاري، ومسرح الفنان محمد عبده في البوليفارد، وامتلأت هذه المنافذ عن بكرة أبيــها للمرة الأولى في تاريخ الحفلات الغنائية بالسعودية.

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الإقبال الجماهيري الكبير، دفع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، إلى تقديم مقترحٍ عبر حسابه الرسمي في "تويتر" بزيادة عدد المقاعد إلى 22 ألفاً، مؤكداً أن "ليلة سهم" أكثر حفلة شهدت طلباً للتذاكر منذ أشرف على اللجنة الفنية.

كذلك، أكد سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لروتانا، أنه لم يشهد طوال عمله في المجال الفني إقبالاً على حفلةٍ كما حدث مع "ليلة سهم".

وجاء هذا الإقبال الهائل على تذاكر "ليلة سهم" ليؤكد نجاحها قبل تنظيمها بعد تسعة أيام، إذ يلتقي فيها الفن بأهله، ويحييها كبار المطربين على الساحة الفنية العربية: رابح صقر، ماجد المهندس، أصالة نصري، إسماعيل مبارك، أميمة طالب.