مهرجان الفيلم بمراكش يعلن لائحة لجنة تحكيم دورته الـ18

اسماء السيد - "الخليج 365" من المغرب: أعلنت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الأربعاء، عن لجنة تحكيم دورته الـ18 التي ستجري بين 29 نوفمبر الجاري و7 ديسمبر المقبل.
وفضلا عن رئيستها، الممثلة والمنتجة الاسكتلندية "تيلدا سوينتون"، تتكون اللجنة، كما جاء في بيان للمنظمين تلقت ""الخليج 365" المغرب" نسخة منه، من "ثماني شخصيات استثنائية وذات صيت عالمي، وتمثل مختلف التعابير السينمائية العالمية".
وزاد البيان أن الأعضاء "سيوظفون فرادتهم وخبرتهم كمؤلفين وممثلين ومخرجين ومنتجين، للفصل بين 14 فيلما في المسابقة الرسمية وتوزيع مختلف جوائز المهرجان، وعلى رأسها النجمة الذهبية 2019 التي تتوج أفضل شريط في المسابقة".
ونجد ضمن أعضاء لجنة التحكيم التسعة أربع نساء. فإلى جانب "تيلدا سوينتون"، رئيسة اللجنة، نجد المخرجة الفرنسية "ربيكا زلوطوفسكي"، والمخرجة البريطانية "أندريا أرنولد"، فضلا عن الممثلة الفرنسية - الإيطالية "كيارا ماستروياني".
كما تضم اللجنة المخرج البرازيلي "كليبر ميندونسا فيليو"، والممثل السويدي "مايكل بيرسبراند"، والكاتب والمخرج الأفغاني "عتيق رحيمي"، والمخرج الأسترالي "ديفيد ميتشود"، والمخرج المغربي "علي الصافي".
وينحدر أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة من ثمانية بلدان مختلفة تمثل القارات الخمس.
وستقدم اللجنة نتائج عملها في حفل الاختتام المقرر يوم 7 ديسمبر المقبل.
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