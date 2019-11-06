راغب علامة: ما أكثر اللصوص في بلدي

متابعة بتجـــــــــرد: يواصل السوبر ستار راغب علامة دعمه لثورة الشعب في لبنان منذ انطلاقها يوم 17 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.

ويُطالب راغب يوميًا بحصول اللبنانيين على أبسط حقوقهم، كما ويُصرّ على ضرورة محاسبة الحكام المسؤولين عن الفساد الذين أوقعوا البلد في ديون كبيرة.

وسخر راغب علامة من السياسيين اللصوص ونشر عبر حسابه على موقع “تويتر” صورة لعبارة أعجبته وهي “الوطن بحاجة لمخلص وليس (لمخ..لص.!!)”، وكتب بتعليقه عليها: “وما أكثر اللصوص في بلدي”.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “طار البلد” التي كان راغب قد أطلقها قبل أشهر حين بدأت الأزمة في لبنان تصل إلى ذروتها، ترافق المتظاهرين في كافة المناطق اللبنانية منذ اليوم الأوّل على انطلاق الحراك الشعبي.

أغنية “طار البلد” من كلمات نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، وهي عبارة عن صرخة تختلج صدر كلّ مواطن يشعر بالأسى من الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان وسط الأزمات السياسيّة والإقتصاديّة المتتالية.