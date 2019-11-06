هكذا أوصت أمل حجازي بالرد على المدافعين عن زعيم فاسد

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت أمل حجازي تغريدة، عبر حسابها على “تويتر”، جاء فيها: “اذا حدا دافع عن زعيم فاسد جاوبوا بكلمتين الله يحشرك معو بالآخرة”.

وأرفقت كلامها بهاشتاغ: “اجا وقت التغيير”.

الجدير ذكره ان أمل دعمت الشعب اللبناني في تظاهراته ضد الطبقة السياسية الفاسدة منذ انطلاق ثورة 17 تشرين الأوّل/أكتوبر في لبنان.