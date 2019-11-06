متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت أمل حجازي تغريدة، عبر حسابها على “تويتر”، جاء فيها: “اذا حدا دافع عن زعيم فاسد جاوبوا بكلمتين الله يحشرك معو بالآخرة”.
وأرفقت كلامها بهاشتاغ: “اجا وقت التغيير”.
الجدير ذكره ان أمل دعمت الشعب اللبناني في تظاهراته ضد الطبقة السياسية الفاسدة منذ انطلاق ثورة 17 تشرين الأوّل/أكتوبر في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا أوصت أمل حجازي بالرد على المدافعين عن زعيم فاسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.