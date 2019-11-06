خاتم زواج طارق العريان يثير التساؤلات حول طلاقه من أصالة

متابعة بتجــــــــــرد: كرّمت إدارة الجامعة الأميركية في مضر صنّاع فيلم “ولاد رزق 2” خلال استضافتهم في ندوة للحديث عن كواليس تصوير الفيلم.

وكان أبرز الحاضرين المخرج طارق العريان، والمؤلف صلاح الجهيني، والفنّان عمرو يوسف، والفنّان كريم قاسم، والفنّان أحمد داود.

ويعتبر ظهور المخرج طارق العريان هو الظهور الأوّل له بعدما تردّد خبر انفصاله عن زوجته الفنّانة أصالة، ولفت الأنظار إليه وبخاصة إلى خاتم الزواج، إذ أكّد البعض أنّه استغنى عن الخاتم وهو ما يُؤكّد الانفصال، إلا أنّ البعض أشار إلى أنّ الخاتم بالفعل موجود بأصبعه ولكن الإضاءة تحجبه.

ويشارك في بطولة “ولاد رزق 2” أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوي وباسم سمرة، مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصري وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفي وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمديرها أحمد بدوي، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.