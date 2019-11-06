جنيفير لوبيز بفستان الزفاف.. وما علاقة مالوما؟

متابعة بتجــــــــــرد: تواصل النجمة العالمية جنيفير لوبيز تصوير مشاهد فيلمها السينمائي الجديد “Marry me”، والذي تدور أحداثه حول نجمة روك تتزوج بطريقة عشوائيّة من أحد الأشخاص الحاضرين في حفلة لها.

ويُشارك لوبيز في البطولة النجم الكولومبي الشهير مالوما حيث يخوض تجربته السينمائية الأولى في هوليود، ومعهما كل من أوين ويلسون، سارا سيلفرمان وجون برادلي.

ومن المتوقع أن تُشكل لوبيز ثنائية مميزة مع مالوما حيث لا يزال الخبر منتشرًا عبر المواقع الأجنبية، خاصةً أن الجمهور ينتظرهما بفارغ الصبر.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت صورًا عديدة من كواليس التصوير وتحول هاشتاغ الفيلم لترند تداوله الكثيرون.

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وفي طريقة ذكية للترويج للفيلم تجولت لوبيز بفستان زفاف في شوراع نيويورك لتصوير بعض المشاهد حيث تصدرت الصور الصفحات الأولى للصحف والمجلات العالمية.

الفيلم مقتبس عن رواية مصورة للكاتب بوبي كروسبي، وهو من إخراج كات كويرو وإنتاج استديوهات Universal picture ومن المتوقع صدوره خلال العام القادم.