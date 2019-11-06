هاني شاكر يغني لعبدالحليم وفايزة أحمد بمهرجان الموسيقى العربية

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العين الإخبارية - صفوت دسوقىالأربعاء 2019/11/6 12:31 م بتوقيت أبوظبي
الفنان هاني شاكر
تميزت أجواء الأمسية الخامسة لمهرجان الموسيقى العربية بالتنوع؛ إذ شارك أمير الغناء العربي هاني شاكر، مساء الثلاثاء، بمجموعة من أشهر أغنياته.
وظهر على مسرح الأوبرا الكبير في كامل لياقته الفنية وتغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي بباقة مختارة من أعماله الخاصة التي تجاوب معها الحضور منها مصر بالنسبة لي إيه، قمر الليالي، تحلى الحياة، نسيانك صعب، وعد مني، يا ريتني، برقية اعتذار، أنا خنت نفسي، كدة بردو يا قمر، لو بتحب، لسه بتسألي، علي الضحكاية بالإضافة إلى لما راح الصبر منه لـ"شريفة فاضل".
وبناء على طلب الجمهور غنى هاني شاكر أيضا "ليه يا قلبي ليه" للمطربة الراحلة فايزة أحمد، وبأمر الحب، يا خلي القلب، وباحلف بسماها للراحل عبدالحليم حافظ.
وكانت المطربة سوما قد قدمت فاصلا غنائيا قبل صعود هاني شاكر وقدمت مجموعة متنوعة من الأغاني لـ"فيروز وعبدالحليم" وكان منها سألوني الناس، آخر أيام الصيفية، التوبة، لو كنا بنحبها، ده حبيبي، أعز أصحاب، والله يا سيدي، إلى جانب أعمالها الخاصة.
كما شملت الأمسية حفلا للمطرب محمود درويش وفرقته كنوز على مسرح معهد الموسيقى العربية ضم مختارات من أشهر أعمال الطرب العربي.
وكانت الليلة قد بدأت بفقرة موسيقية تحمل عنوان "أرض بين النهرين"، حيث قدم عازف القانون العراقي فرات قدوري مجموعة من مؤلفاته الخاصة وتوزيع محمد عثمان صديق هي غزل عشتار، هلال العيد، ديما (الغيمة الوردية)، قلبي يا حلو (جاز بغدادي) وفلفل وبهار.
يذكر أن فعاليات الدورة رقم 28 من عمر المهرجان بدأت، الجمعة، وتستمر حتى 12 نوفمبر الجاري، ويشارك في هذه الدورة نخبة من ألمع نجوم الغناء في العالم العربي مثل عاصي الحلاني، أصالة، هاني شاكر، فؤاد زبادي، ونادية مصطفى.
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