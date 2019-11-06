بالصور- تصاميم جورج شقرا تصل الصين

يستمر مصمم الازياء اللبناني العالمي جورج شقرا بإبهار جمهوره وكل من يرى تصاميمه بالاحترافية والابداع التي تتجسد في اعماله لتجذب نسبة كبيرة من النساء اللآتي يتهاتفن لشراء او حجز فساتين وازياء عديدة تحمل توقيع هذا المصمم العالمي.

مؤخرًا نشر “شقرا” على حسابه عبر موقع انستغرام صورة للممثلة الصينية كريستال زاتغ التي لفتت الانظار وجذبت الجمهور بفستانها الذي حمل توقيع “شقرا” وذلك خلال حضورها Tokyo Film Festival.

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الفستان كان مذهلاً، جاء باللون البرتقالي المائل الى الاصفر، بتصميم رائع ومميز حيث اعتمد الاكمام المتفاوتة، احداهما قصير والاخر طويل مع فتحة عند الكتف، تزينه عقدة كبيرة، ليكون مع ذيل طويل من الخلف وتصميم قصير من الناحية الامامية، اذ اعتمد شقرا نوعا آخر من القماش لينوّع في تصميم الفستان ويزيده حركة ووقارًا.

أيضاً اختارت “لي كوين” ثوباً من ازياء جورج شقرا وذلك خلال حضورها Tokyo Film Festival حيث ارتدت لهذه المناسبة ثوباً قصيراً، أصفر اللون، فبدت كاللعبة في هذه الاطلالة.

وقد تناقلت عدد من صفحات الازياء الاطلالتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فوصل التصميمين الى نسبة كبيرة من الجمهور الذي عبّر عن اعجابه بالفستانين ولونهما وتصميمهما، مشيدين بالتالي ببراعة “شقرا” ونجاحه في عالم الموضة والازياء.