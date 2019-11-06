طارق العريان يظهرُ بعد غياب.. هل زاد تكهّنات انفصاله عن أصالة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يمرّ الظهور الأوّل للمخرج المصريّ طارق العريان بعد شائعات انفصاله عن زوجته أصالة نصري مؤخرًا، مرور الكرام أمام الجمهور، عندما ركّزوا على خلعه لخاتم الزّواج الذي اعتادوا على ارتدائه دائمًا، لكنْ هذه المرّة لم يكن في اصبعه.

وجاء ظهور العريان خلال حضوره ندوة تكريمية له في الجامعة الأميركيّة لصنّاع فيلم "ولاد رزق 2"، حيث تحدّثوا على كواليس التصوير والمشاهد الصّعبة التي مرّوا فيها.

ولاحظ الجمهور من خلال صور طارق العريان في الندوة، خلو إصبعه من خاتم الزّواج، وهو ما عزّز عندهم الشّكوك بوجود خلافات عميقة مع زوجته أصالة، مشيرين في الوقت نفسه للفترة التي قضتها الأخيرة أيضًا، قبل أيام قليلة رفقة عائلتها وبدون العريان في دبي، خاصّة وأنّ المخرج عادة ما كان يُشارك في الرحلات العائلية، وهذا ما اتّضح سابقًا.

وبالرّغم من خروج الفنانة السّوريّة لتردّ على الشّائعات وتنفي الانفصال عن زوجها، مع تلميحات بوجود خلافات، غير أنّ الجمهور لم يصدّق إلى الآن، وأصبحت لديه قناعة أنّ كلّ المؤشّرات تُوحي بوجود قرار بين الثنائيّ لانهاء العلاقة دون الإعلان عن ذلك. وهذا ما أشارت إليه مصادر مقرّبة من الثنائيّ مؤخرًا، وأنّ الخلافات متطوّرة بينهما.

وما زاد أيضًا من ذلك، خروج شام الذهبيّ ابنة أصالة في أكثر من تعليق أو مقطع فيديو، تتحدّث فيه عن الرجال والعلاقات الزوجيّة، وتوجّه رسائل الدّعم لوالدتها في خضمّ الحديث عن وجود أزمة مؤخرًا، وكذلك نشر الفنانة السورية العديد من الصّور برفقة أشقّائها وابنتها ورسائلها المبطّنة والغامضة.

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ونتيجة للبلبلة التي أصبحت تحدث مع كلّ ظهور لأصالة نصري، وكذلك زوجها طارق العريان حاليًا حول إنهاء علاقتهما، فقد طالب محبّو الفنانة بحسم الأمر بطريقة رسميّة مع زوجها، لأنّ ردّ أصالة على الشّائعات لم يكن شافيًا لوقف الحديث عن وجود أزمة عميقة بينهما.

يُذكر أنّه قد حضر الندوة التكريمية إلى جانب العريان كل من المؤلف صلاح الجهيني، الفنان عمرو يوسف، الفنان كريم قاسم، وكذلك أحمد داود.

ويُعدّ فيلم "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، خالد الصاوي، نسرين أمين، باسم سمرة، ومن إخراج طارق العريان، وإنتاج سينرجي فيلمز.

وفي الشّأن الفنيّ للنجمة السّوريّة، فقد شاركت مساء الثلاثاء في "ليلة سهم" ضمن فعاليات موسم الرّياض 2019، برفقة عدد من نجوم الغناء أبرزهم: ماجد المهندس، رابح صقر، أميمة طالب، إسماعيل مبارك.