فجر السعيد.. جرحتْ النجوم وتنمّرتْ على المشاهير، فهل يسامحها الجمهور؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

بعد تحسّن الحالة الصحية للإعلامية الكويتية فجر السعيد، نتيجة تعرّضها لتسمّم حادّ في الدّم أثناء عمليّة تحويل مسار في المعدة ونقلها إلى باريس لتلقّي العلاج، كتبت السعيد عبر حسابها في تويتر عن عودتها للمستشفى لإجراء عملية قلب رابعة وأخيرة.

وأثار هذا الإعلان تعاطفًا كبيرًا من قبل أصدقائها ومحبيها، إذْ أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام وعبر رسالة مكتوبة عن طلب تقدّمت به لإدارة قناة الـ mbc للإنسحاب من تصوير البرنامج الغنائيّ the voice بُغية التواجد مع صديقتها المقرّبة في المستشفى، وهذا ما قوبل بالموافقة من قبل إدارة القناة، والتي أعلنت عن تأجيل تصوير البرنامج لعشرة أيام.

وكانت قد انقطعت فجر السعيد عن الظهور في برنامجها هنا الكويت منذ شهر يوليو الماضي، والذي أعقبه ردود فعل متباينة بين الجمهور، فالبعض طالب بعدم عودتها للشّاشة نتيجة إعتمادها بحسب وصفهم على إثارة الجدل في الموضوعات التي تعرِضها للمناقشة، والإصرار على مواقفها التي تبنّت فيها الهجوم على بعض الشخصيات الفنيّة والإجتماعيّة في الوطن العربيّ، وتنمّرت على مظاهرهم.

بينما بيّن آخرون تعاطفًا شديدًا مع فجر وأطلقو عدّة دعوات للاطمئنان عليها والدّعاء لها. كما تصدّر هاشتاغ فجر السعيد تريند تويتر لعدّة أيام في دولة الكويت.

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ومن ناحيتها شكرت السعيد في إتصال هاتفيّ مع أحد البرامج، كلّ من تعاطف معها وعبّر عن مساندتها إما بسؤال أو دعاء، وبيّنت كيف أنّ حالتها الصحيّة قد تحسّنت نتيجة شعورها بهذا الكمّ الكبير من المحبّة، بحسب وصفها.

وكانت آخر تغريدة للإعلاميّة فجر السعيد قبل دخولها للعمليّة، دعاء تسبّح فيه الله، وتطلب منه المغفرة فقد كتبت السعيد:

"اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتنى وأنا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذُ بك من شرِ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفرُ الذنوب إلا أنت.سبحانه الذي نجاني من #اللي_فات قادر ينجيني من اللي #جاي. سبحان الله ولا اله إلا أنت".

فهل يتعاطف الجمهور مع فجر ويساندها في محنتها، وينسى كلّ أخطائها السّابقة؟