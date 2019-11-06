هل تمّ منع بث إحدى حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك" من العرض؟ المنتج يرد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار صُنّاع مسلسل "نصيبي وقسمتك" والذي يعتمد على أكثر من حكاية مدّة كلّ منها 5 حلقات، الكثير من التساؤلات والتكهّنات بين جمهور التواصل الاجتماعيّ، بسبب إلغاء عرض إحدى حكايات الجزء الثالث من المسلسل، والتي تحمل اسم "حكاية بدلة جديدة" للفنان شريف سلامة.

وردّ أحمد عبد العاطي منتج المسلسل، على هذه التكهّنات في تصريح خاصّ لـ"فوشيا"، قائلًا إنّ حلقات هذه الحكاية لم تُمنع من العرض، كما أُثير بسبب تدخّل جهة دينية قامت بمنعها كونها تبث بعض مشاهد الرعب، مشددًا على أنّ حلقات هذه الحكاية تتناول خيالاً علميًا فقط.

وأشار المنتج المصريّ، إلى أنّ المسلسل يضمّ 50 حلقة، وخلال التعاقد مع القنوات قبل بثّه كان التعاقد مع مجموعة قنوات onE الفضائية يتضمّن عرض حلقات الجزء الثالث من المسلسل على 45 حلقة فقط، أمّا مجموعة قنوات mbc4 فتعاقدت على عرض الـ50 حلقة كاملة وهذه تعاقدات تتمّ وفقًا للعرض والطلب -حسب تعبيره-.

وأكد "عبد العاطي" على أنّه سمع أخبارًا تقول، إنّ "الأزهر" هو من أقدم على منع عرض هذه الحلقات، وجاء في تكهّنات أخرى بأن صُنّاع مسلسل "النهاية" الذي يقوم ببطولته الفنان المصريّ يوسف الشريف في رمضان المقبل 2020 قصّته تُشبه نفس الحلقات وتدخّلوا لمنعها، مؤكّدًا أنّ كلّ هذه الأمور لا أساس لها من الصّحّة قائلا: "لا الأزهر اعترض ولا صُناع مسلسل يوسف الشريف تدخلوا".

Advertisements

واستطرد أحمد أنّ الحكاية مجرّد خيال علميّ ليس بها رعب أو أشياء من هذا القبيل، موضحًا أنّ المسلسل منذ انطلاق جزئه الأوّل ترك بصمة لدى المشاهد المصريّ والعربيّ وتفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وبدأت التكهّنات مؤخرًا، حيال منع عرض هذه الحلقات عبر شاشة onE وعقد الجمهور مقارنة بين هذا الموقف وموقف قناة Mbc4 التي عرضت الحكاية، منوهين إلى تدخل عدّة جهات في الأمر.

مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" من تأليف عمرو محمود ياسين، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين يظهرون حسب كلّ قصّة في المسلسل ومنهم شريف سلامة، وسارة نخلة، ورانيا منصور، ونيرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وغيرهم.