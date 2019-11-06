كيندال جينر واحتفالات ميلادها.. هذه المرّة "التّفحيط" عنوانها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادة ما يفوق الجنون في عائلة آل كارداشيان-جينر الخيال، فلا تملّ هذه العائلة من الخروج عن المألوف، حتى لو كان الموضوع يتعلّق باحتفال عيد ميلاد أحد أفراد العائلة، وهذه المرّة كانت كيندال جينر هي صاحبة الاحتفال بطريقة غير عادية بمناسبة إتمام عامها الـ 24، إذْ أرادت أنْ تضيف إلى حياتها جرعة من الأدرينالين.

ونشرت كيندال مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيه إلى جانب شقيقتها كيم كارداشيان وبعض الأصدقاء، في مضمار في "بالم سبرينغز" بولاية كاليفورنيا، يركبون سيارات فاخرة ويقومون بحركات التفحيط أو ما يعرف بـ "الدريفتنج"، وحركات بهلوانية أخرى غير آبهين بإلحاق الضّرر والتّسبّب بإتلاف تلك السيارات.

كما شُوهدت جينر وهي تقود سيارة فيراري والدخان يتصاعد منها، وهي تقوم بالدوران عدّة مرّات بينما تترك عجلات السّيارة من شدّة الضّغط على محرّكاتها خطوطًا سوداء، وعلّقت جينر على الفيديو قائلةً: "لقد أخذنا جميعنا سياراتنا إلى المسار وتعلّمت كيف أقوم بالـتفحيط، حقًا هذا يجعلني سعيدة".

ويبدو أنَّ الاحتفال لم يتوقّف عند هذا الحدّ، إذْ نشرت بعدها مجموعة من الصّور تظهر فيها كعكة مطبوعة عليها صورتها في طفولتها، مع تزيينها بـ 16 شمعة، بينما كتب عليها عبارة: "عيد ميلاد سعيد كيني" باللون الذهبيّ.

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وجاءت مغامرة عيد ميلاد كيندال التي سعت من خلالها إلى تحقيق الإثارة، بعد أيام قليلة من انطلاق احتفالاتها بعيد ميلادها بطابعِ الهالوين في "بلين دراجون"، في ويست هوليود يوم الجمعة، والذي شهد حضور العديد من المشاهير من أصدقائها، أمثال كلّ من جيجي وبيلا حديد، وجايدن سميث، وهيلي بيبر، وكايا جربر.

وكانت كيندال اختارت الظهور فيه على هيئة "جنّية" بفستان ذهبيّ قصير وأجنحة وقرون، وتمتطي صهوة حصان أبيض - في إشارة إلى الصّورة الشّهيرة لبيانكا جاغر، وهي تستقلّ حصانًا إلى استوديو 54 عام 1977.

ولم تكن كيندال وضيوفها هم فقط من ارتدوا أزياء تنكريّة، حيث عيّنت على جميع نادلات الحفل ارتداء نسخ طبق الأصل من فستان الرّيش ذي اللون البرتقالي الشّهير، والذي كانت قد ارتدته كيندال في حفل الـ "ميت غالا".