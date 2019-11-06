تشارليز ثيرون تكشف عن الفيلم الذي غير مسار حياتها المهنية

القاهرة - لايف ستايل
وأضافت النجمة الشقراء أن بعد ذلك الفيلم أصبحت لا تسعى جاهدة أو تلهث وراء أدوار مختلفة، مشيرة إلى أن وقع في طريقها فرص لم تكن تتوقعها. يشار إلى أن يعرض لـ تشارليز ثيرون فيلم the Addams family الذي حقق ملايين الدولارات منذ طرحه الشهر الماضي.
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