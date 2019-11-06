تشارليز ثيرون تكشف عن الفيلم الذي غير مسار حياتها المهنية

كشفت النجمة العالمية تشارليز ثيرون عن الدور الذي قدمته وكان سببا في تغيير مسار حياتها المهنية، وذلك قبل تكريمها في النسخة الـ 23 من حفل جوائز Hollywood Film Awards السنوي.

وقالت تشارليز ثيرون، في حوار لموقع ET، إن الفيلم Monster الذي قدمته في 2003 كان بمثابة كسر القالب وتغير مسيرتها الفنية، لافتة إلى هذا الدور كشف عن قدراتها التمثيلية.

وأضافت النجمة الشقراء أن بعد ذلك الفيلم أصبحت لا تسعى جاهدة أو تلهث وراء أدوار مختلفة، مشيرة إلى أن وقع في طريقها فرص لم تكن تتوقعها. يشار إلى أن يعرض لـ تشارليز ثيرون فيلم the Addams family الذي حقق ملايين الدولارات منذ طرحه الشهر الماضي.

قد يهمك أيضاً :