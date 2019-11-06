ورش عمل أميركية للمنتجين في "أيام القاهرة لصناعة السينما"

أعلنت السفارة الأميركية بالقاهرة، عن مشاركتها في فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما 2019"، والتي تُقام ضمن فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك في الفترة من 21 وحتى 25 نوفمبر الجاري، وذلك "لتعزيز التعاون والشراكات بين صناعتي الأفلام والتليفزيون في الولايات المتحدة ومصر"، في إطار التبادلات الثقافية والفنية كإحدى أطر الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، وفق بيان صادر عن السفارة.

وأضافت السفارة أنها سوف تستضيف مؤسسة "فيلم إندبيندنت" ومبادرة الشرق الأوسط للإعلام، واللتين سوف تقيما مجموعة من ورش العمل والفعاليات؛ بمشاركة المنتجة هيذر راي، منتجة فيم "النهر المتجمد" الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار، وكيلي توماس، المنتج الحائز على جائز "سبيريت" وإريك دي أربيلوف، المتخصص في تصميم استراتيجيات مبتكرة لطرح الأفلام المتخصصة؛ ويقود هؤلاء ورشة عمل لأربعة أيام من 21 وحتى 24 نوفمبر لمساعدة المنتجين المصريين على فهم استراتيجيات تمويل الأفلام المستقلة ونماذج التوزيع في الولايات المتحدة، وجلسة محاكاة لكيفية عرض أفكار الأفلام الجديدة للمنتجين لتحويلها إلى أفلام سينمائية.

وتنعقد مبادرة الشرق الأوسط للإعلام مُتضمنة لقاء كبار المنتجين التنفيذين المصريين والعرب والأمريكيين للبرامج التليفزيونية ومنتجي المحتوى، وندوات للمتخصصين من 23 وحتى 25 نوفمبر، لمناقشة مستقبل صناعة التليفزيون العربية، وإطلاق أول منتدى بالشرق الأوسط لعرض وتسويق أفكار البرامج التليفزيونية؛ حيث تدعم وزارة الخارجية الأمريكية المبادرة بالتعاون مع مدرسة الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا.

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