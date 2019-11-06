مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يستحدث جائزة للجمهور باسم "رزق الله"

قدم رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي محمد حفظي الشكر للمدير الفني للدورة الحالية من المهرجان يوسف شريف رزق الله الذي اهدى هذه الدورة لروحه، وأنه سعيد للاحتفاء به في هذه الدورة.

وأضاف حفظي أنه تم استحداث جائزة جديدة في المهرجان وهي أحسن فيلم من تصويت الجمهور وستقدم جائزة مالية في حفل الختام بقيمة 20 ألف دولار أمريكي.

وبدأ، منذ قليل، مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، للكشف عن تفاصيل الدورة 41 التي تحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل برئاسة المنتج محمد حفظي.

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حضر محمد حفظي رئيس المهرجان، واللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة، وعدد من أعضاء لجان التحكيم، بالإضافة إلى الناقد أحمد رزق الله، ممثلا عن أسرة المدير الفني للمهرجان يوسف شريف رزق الله، والمنتجة ماريان خوري مخرجة فيلم "احكيلي" المشارك في المسابقة الدولية للدورة 41.

ويعرض المهرجان خلال الدورة 41 من 150 فيلما، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلما ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضا على عدد من الأفلام العالمية الكبرى ستكون مفاجأة الدورة 41، وخلال الفترة من 21 الى 26 يقيم المهرجان النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، بالإضافة إلى حضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار..

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