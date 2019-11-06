القاهرة - لايف ستايل احتفلت الفنانة وفاء عامر بعيد ميلاد ابنها الوحيد عمر، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وعلقت وفاء عامر على الصورة قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وعقبال مليون سنة ويارب أشوفك أحسن الناس". وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم شريط 6. تجسد وفاء فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. Advertisements

قد يهمك ايضاً: عامر تُناشد رمضان حذف مشهد جريء وفاء عامر تهاجم سمية الخشّاب بسبب ريم البارودي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة خاصة من وفاء عامر لابنها فى عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.