أمير كرارة يبدأ تحضيراته لمسلسل "الاختيار"

بدأ الفنان أمير كرارة تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد "الاختيار" عن قصة الشهيد الراحل أحمد المنسي.

ومن المقرر أن يبدأ كرارة تصوير العمل نهاية شهر ديسمبر المقبل، عقب انتهاء المؤلف باهر دويدار من كتابة حلقات العمل، وسوف يتم عمل جدول زمني للانتهاء من تصوير المسلسل في أول 10 أيام من شهر رمضان على أقصى تقدير، خاصة وأن العمل يحتاج إلى مجهود ضخم.

ويعقد كرارة جلسات عمل مكثفة مع المخرج بيتر ميمي للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل، حيث بدأ في قراءة الحلقات التي تم الانتهاء من كتابتها.

ومن المقرر أن تجمع جلسة خاصة بين كرارة وبيتر ميمي وحسام شوقي مدير عام شركة سينرجي لرسم الملامح الأولية لفريق العمل المشارك بالمسلسل، وترشيح أبطاله لإنهاء تعاقداتهم، بالإضافة إلى تحديد الملابس والشخصيات الرئيسية، خاصة وأن المسلسل يشارك به عدد كبير من ضيوف شرف وهو ما يتطلب وقت في اختيار الممثلين، فيما يعمل مخرج العمل بيتر ميمي وفريق عمله الإخراجي على معاينة أماكن التصوير للبدء في التصوير مباشرة.